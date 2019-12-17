شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر أمام البرلمان الأربعاء لكشف تطورات أزمة فندق شيراتون الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اجتماعا بعد غد الأربعاء، لمتابعة توصيات اللجنة بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن عدم قيام الحكومة ممثلة في محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة، بحضور اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري، بشأن عدم قيام الحكومة ممثلة فى محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة، فى 30 أكتوبر الماضى.

وشملت توصيات اللجنة بشأن هذا الملف، توجيه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من محافظة البحر الأحمر، ووزارات الاستثمار والسياحة والدفاع والبيئة والري والإسكان والتنمية المحلية، لبحث هذا الملف، تمهيدا لوضع عدد من البدائل للتعامل مع المستثمر، على أن تدعو هذه اللجنة بعد فحص الملفات ووضع الرؤى المستثمر والتواصل معه للوصول إلى حل بتوافق الجميع، وإزالة أى عقبات، مقابل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع وفى مدد زمنية مناسبة.