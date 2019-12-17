شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: "مفيش عملة فى العالم حققت اللى حققه الجنيه المصرى فى 2019" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن نزول الدولار عن سعر الـ16 جنيه هو استكمال للانخفاض المستمر لسعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، مؤكدا أن أداء الجنيه المصرى فاق كل التوقعات خلال عام 2019، قائلا "مفيش عملة فى العالم حققت ما حققه الجنيه المصرى فى 2019".

وأكد عمر، أن الانخفاض المستمر لسعر الدولار سينعكس بالتأكيد على أسعار السلع، قائلا "لا شك أن هناك انخفاض فى أسعار كثير من السلع، ولازال هذا الانخفاض مستمر، وأكثر سلع انخفضت هى السيارات"، مضيفا "وأى واحد ينكر الكلام دا يبقى راجل مش مظبوط".

وشهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا كبيرا، أمس الاثنين 16-12-2019، أمام الجنيه فى عدد من البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى.

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وفى البنك المركزى المصرى سجل سعر الدولار فى نهاية التعاملات أمس15.97 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك التجارى الدولى بنحو 9 قروش ليسجل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية ليسجل 15.98جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.