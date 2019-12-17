إصابة شخصين في حادث سير بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي: أصيب شخصين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و"توك توك" بالطريق الزراعي، بمركز منفلوط، بأسيوط. تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مركز شرطة منفلوط بوقوع حادث تصادم بناحية قرية رميح دائرة المركز. نتج عن الحادث إصابة كلًا من "محمد.ع.ن"، و"علم الدين.م.س" بجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين لمستشفى منفلوط المركزي، وحُرر محضرًا بالواقعة.

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