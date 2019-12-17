تخصيص 23 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لإقامة أنشطة طبية وتجارية وإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماعه، على تخصيص 23 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة أنشطة طبية، وتجارية، وإدارية، ومخازن، وبنك.

كما تمت الموافقة على مد فترة تنفيذ مشروع مركز مجدى يعقوب العالمي، الكائن بقطعة الأرض بمساحة حوالي 35.67 فدان جنوب طريق الواحات، بجوار أرض استاد الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر، من 3 : 10 سنوات.

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وحول تفاصيل قطع الأراضى المُخصصة بالقاهرة الجديدة، قالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات: "تم تخصيص قطع الأراضي أرقام (27 - 28 - 29) بمركز خدمات البنفسج (2)، بمساحة 1350 م2، لإقامة مشروع (طبي)، لصالح الشركة الكندية للخدمات الطبية، وقطعة الأرض بمساحة (9765.5م2) بنشاط مستشفى، بمركز خدمات (ص)، بمنطقة المستثمرين الجنوبية، لصالح مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى، لإقامة مستشفى للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، وقطع الأراضي أرقام (347 /3 - 354 /3 - 355 /3) بالقطاع الثالث، لإقامة مشروع تجارى، لصالح شركة أرتال للاستثمار العقاري، وقطع الأراضى أرقام (348 - 350 - 352 - 354 - 356) بالقطاع الثالث، بمساحة 2614.75 م2، لإقامة مشروع (تجارى) لصالح شركة انفيست ويل، وقطعة الأرض رقم (355/A3) بالقطاع الثالث، لإقامة مشروع تجارى، لصالح شركة النيل للمشروعات والتجارة".

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم بمدينة القاهرة الجديدة، تخصيص قطعة الأرض رقم (157) بالقطاع الأول، لإقامة مشروع (إداري)، لصالح الشركة العصرية للتطوير العمراني، وقطعة الأرض رقم (37) بمركز خدمات التجمع الخامس، لإقامة مشروع (تجارى – إدارى) لصالح شركة التجارية المتحدة للاستثمار والتطوير العقارى، وقطعة الأرض رقم (57) بمنطقة قمائن الجير، لإقامة مشروع (مخزن) لصالح الشركة الدولية لصيانة تكييف السيارات، وقطع الأراضى أرقام (27 – 29، بمنطقة قمائن الجير – 2/35 – 1/31 – 8/1 – 2/42، بالمنطقة الصناعية)، وقطعة الأرض رقم (376) بالقطاع الثالث، لإقامة مشروع (تجاري)، لصالح شركة أفينيوز للاستشارات التسويقية والتسويق العقاري.

كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص القطعة رقم 7 بلوك 7 بمساحة 2300م2، بمنطقة خدمات غرب ميناء دمياط، بمدينة دمياط الجديدة، بنشاط تخزين حاويات فارغة، لصالح المجموعة الدولية للهندسة والتجارة، وتخصيص القطعة رقم 90 بمساحة 6750 م2، بالمنطقة الصناعية السابعة، بمدينة السادات، لشركة سمارت انجين لصيانة السيارات، لإقامة نشاط مركز خدمة وصيانة سيارات (ورش صيانة)، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 1770م2، بالحى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، لإقامة فرع لبنك القاهرة، وتخصيص قطعة الأرض رقم (7) بمساحة 1825م2، بمنطقة البنوك، بمدينة سوهاج الجديدة لصالح بنك التعمير والإسكان.