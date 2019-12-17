مرسوم أميري بتعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بصدور مرسوم تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

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