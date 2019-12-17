محافظ بورسعيد: إجراءات جديدة لحماية صغار المستوردين

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إنه ستجري المطالبة العام المقبل، بتفعيل إجراءات جديدة لحماية صغار المستوردين، ومنع تعرضهم للمسائلة القانونية جراء بيع الحصص الاستيرادية، وتحديد المسئول عنها قانونًا أمام الجهات المختلفة.

ووجه المحافظ، خلال ترأسه الاجتماع الدوري لمتابعة القضايا الخاصة بالحركة التجارية، وفعاليات حركة الاستيراد والجمارك وأعمال المتابعة الدورية لمكافحة التهريب، بتنظيم حملات التوعية بين التجار والمستوردين للعودة للأسعار الجاذبة التي تساعد على عودة الزوار، وزيادة القوة الشرائية بأسواق بورسعيد بعد النجاحات التي تحققت بالحد من عمليات التهريب بنسبة كبيرة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الفترة المقبلة تشهد حملات متابعة لحركة الشاحنات خارج المنافذ الجمركية، لإحباط عمليات التهريب، معلنًا افتتاح منفذ الجميل الجمركي الجديد مع احتفالات العيد القومي.