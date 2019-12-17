الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام على الرئيس السابق برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية أن "محكمة خاصة شكلت لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وأن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور"​​​.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الباكستاني بدأ محاكمة مشرف بتهمة الخيانة سنة 2014، ووجه اتهامات الخيانة لمشرف لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطواريء في 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية.

ووصل مشرف إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري في 1999 واستقال من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.