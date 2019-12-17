انخفاض الحرارة في سانت كاترين 7 درجات والثلوج تكسو جبل موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تتعرض لطقس بارد منذ أيام، وبلغت درجات الحرارة 7 درجات داخل المدينة، وتنخفض لأقل من درجة واحدة مئوية مع اقتراب الفجر، وفوق قمم الجبال انخفضت إلى 6 درجات تحت الصفر، موضحًا أن الثلوج تساقطت على قمة جبل موسى بكميات بسيطة تظهر مع أول ضوء، وتذوب مع شروق الشمس.

وتوقع العناني أن يكون موسم الشتاء هذا العام جاذبًا للسياح من داخل وخارج مصر بشكل كبير، خاصة أن تساقط الثلوج بدء بالفعل على قمة جبل موسى أعلى قمة جبلية في مصر، وطلب من السائحين المتواجدين على قمم الجبال باتخاذ الحيطة والحذر أثناء المبيت في المخيمات.

وأضاف العناني، أن المدينة استعدت لموسم الشتاء في كل القطاعات، وجرى إنشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة إجمالية 44.280 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 90.52%.