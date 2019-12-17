ليبيا / داخليّة حكومة الوفاق الليبيّة تنفي علاقتها بتوقيف صحفي في طرابلس

وكالات - أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا الـيوم، الإثنين 16 ديسمبر 2019، عدم تورط الأجهزة التابعة لها بتوقيف وإخفاء الإعلامي "رضا الهادي فحيل البوم".

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنه "بعد جمع المعلومات تأكد بأن الجهة التي لديها المعني هي المخابرات الليبية"، مطالبة الأخيرة بإيضاح أسباب هذا العمل الذي وصفته بغير المقبول، خاصة في الظروف التي تمر بها ليبيا.

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وإختفى أمس الأحد الصحفي الاستقصائي "رضا الهادي فحيل البوم" في مطار معيتيقة بطرابلس، بعد عودته من تونس على متن شركة الخطوط الإفريقية.