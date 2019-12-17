بشار الأسد: إعادة الإعمار بدأت ولكنها بحاجة لإستثماراتٍ وأمريكا سرقت النفط السوري وباعته إلى تركيا

وكالات- صرح الرئيس السوري بشار الأسد بأن عملية إعادة الإعمار في سورية بدأت ولكنها بحاجة للمزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج، وشدد في الوقت نفسه على أنه لن يكون هناك أفق لبقاء القوات الأمريكية في سورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم، الاثنين 16 ديسمبر 2019، عنه القول في مقابلة مع قناة "فينيكس" الصينية أن "عملية إعادة الإعمار في سورية بدأت ولكنها بحاجة للمزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج كي تنطلق بشكلها الواسع، وما نأمله من الشركات الصينية هو البدء بالبحث عن فرص للاستثمار في السوق السورية التي تتحسن بشكل مطرد ومتسارع".

وفيما يتعلق بطريقة التعامل مع الوجود الأمريكي في سورية، قال :"أولوية سورية في التعامل مع الوجود الأمريكي غير الشرعي هو ضرب الإرهابيين، لأن ذلك يضعف وجوده، إلى جانب إقناع المجموعات السورية التي تعمل تحت السيطرة الأمريكية بالعودة إلى حضن الوطن والانضمام إلى جهود الدولة السورية في تحرير كل الأراضي، وعندها لن يكون هناك أفق لبقاء الأمريكي في سورية".

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واتهم الولايات المتحدة بسرقة النفط السوري وبيعه إلى تركيا.

وحول حجم التأثير على عائدات النفط السورية، قال :"في مرحلة من المراحل في بداية الحرب وصلت عائدات النفط تقريبا للصفر ... واليوم وبعد استعادة جزء بسيط من الآبار خلال العامين الماضيين، بات لدينا شيء بسيط من النفط. فحتى الآن تأثير النفط الإيجابي على الاقتصاد السوري ما زال محدوداً لأن معظم الآبار تحت سيطرة المجموعات الإرهابية أو الخارجة عن القانون والتي تعمل بمجملها تحت الأمر الأمريكي".