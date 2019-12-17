صرح المدير العام لشركة (أورالترانسماش) الروسية دميتري سيميزوروف بأنه سيتم الانتهاء من تطوير أحد أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه يتم اختبارهذا المدفع "بنجاح" في ميدان التدريب.
ونحن سنكمل عملية صيانة كبيرة مع إحدث تطوير عميق للمدفع مع نهاية شهر ديسمبر الجاري".
وقال سيميزوروف - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) للأنباء اليوم /الثلاثاء/ - "إن هذا المدفع يسمى (مالكا)،
وأضاف "لقد جرى استبدال بعض المكونات وتركيب أجهزة جديدة على المدف"، موضحا أن شركته ستقوم بإعداد الإنتاج التسلسلي لأنظمة المدفعية هذه في العام المقبل .
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تطور أحد أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.