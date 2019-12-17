بعد صدور المرسوم الأميري.. ننشر أهم ملامح تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الثلاثاء، بصدور مرسوم تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.



وأفادت الوكالة بأن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في العاشرة من صباح اليوم.

وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة ستعقد بعد ذلك اولي اجتماعاتها الرسمية للتعارف و التنسيق والتجهيز لحضور جلسة 24 ديسمبر الجاري.

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وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الكويتية، أنه يوجد توافق على إسناد حقيبتي الدفاع والخارجية لوزيرين جديدين من الأسرة، وأن حقيبة وزارة الداخلية سيكلف بها أحد الوزراء الحاليين، وأن الوزير المتداول اسمه ويتوقع تكليفه بها هو نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، و«المالية» لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل.

وقالت المصادر إن الوزراء العائدين بين ٦ و ٨ عُرف منهم: أنس الصالح ومريم العقيل ومحمد الجبري، وباسل الصباح، ود.خالد الفاضل، وخالد الروضان، وأن الوزراء الجدد بين 2 و4 وزراء إلى جانب الوزيرين الجديدين لوزارتي الدفاع والخارجية، والنائب المرشح راكان النصف.

واستطردت المصادر قائلة: إن على الحكومة تقديم برنامج عملها تطبيقا للمادة 98 من الدستور خلال الشهر الأول بسبب قصر مدة الحكومة التي في أحسن الأحوال ستستمر لمدة سنة، والبرنامج المطلوب يغطي المدة المتبقية من الفصل التشريعي.