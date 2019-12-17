وزير الطاقة المغربي: 13 شركة تقوم بعمليات التنقيب عن البترول في البلاد

قال وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي عزيز رباح إن 13 شركة تقوم بعمليات التنقيب عن البترول في المغرب.



وأضاف الرباح - في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب - أن التنقيب يجري على مستوى منطقة الغرب والصويرة، وأن الغاز المستكشف في منطقة "تندرارة" سيؤمن للمغرب 30 % من استهلاكه للغاز.



وأوضح الوزير المغربي - وفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة،

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اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستدفع باتجاه أن جميع المشاريع الكبرى بما فيها، مشاريع الطاقة المتجددة والمعادن، يجب أن يكون لها أثر على المستوى المحلي وعلى الساكنة.



وأكد أن مجموعة من المؤسسات والشركات في المغرب، بما فيها المركب الشريف للفوسفات يستعمل الطاقات النظيفة، وكل ما هو نظيف في أنشطته.



وفي سياق متصل، أشار الوزير المغربي إلى نجاح الحكومة في توصل الكهرباء إلى القرى، وقال "وصلنا إلى نتيجة محترمة بعد 30 مليارا من الاستثمارات مكنت 12.7 مليون نسمة من الاستفادة من الكهرباء".



وأضاف أن الأرقام دالة على حجم الاهتمام التي توليه الحكومة "لكهربة العالم القروي"، الذي يروم فك العزلة عن العالم القروي، حيث تمكنت الحكومة من الوصول إلى ما نسبته 99.14 في المائة في بعض المناطق، كما هو الشأن لقرية "بني ملال خنيفرة"، و95 % في قرية "بن سليمان".