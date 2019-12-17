شاهد.. الوليد بن طلال في رحلة استجمام عائلية مع الأميرات الخمس

نشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، مقطع فيديو لأحدث رحلات الاستجمام العائلية الخاصة التي قضاها مؤخرًا في وسط الصحراء، وتخللها لقاء بعض المواطنين ومنحهم مساعدات. وظهر الأمير في الفيديو برفقة حفيداته الخمس وفريق كبير من المساعدين والمرافقين، وسط مخيم مجهز أقيم وسط الصحراء. وفريق كبير من المساعدين والمرافقين، وسط مخيم مجهز أقيم وسط الصحراء. Advertisements وخلال فترة مكوثه استقبل الوليد برفقة حفيداته الأميرات الخمس، نساء سعوديات واستمع إلى مطالبهن ومنحهن بعض المساعدات من منازل وسيارات. مطالبهن ومنحهن بعض المساعدات من منازل وسيارات. فيديو..

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