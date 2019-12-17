أعلن السيناتور الأمريكي لينزي جراهام موقفه المؤيد للخفض المتوقع لعدد القوات الأمريكية المرابطة في أفغانستان.
سوف أؤيد قراره"، مضيفا "لقد اصبحت قوات الأمن الأفغانية أكثر قدرة. وبما أنهم يحققون هذا الهدف، يمكن أن نقلل عدد القوات الأمريكية".
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن جراهام قوله - في تصريح من العاصمة الأفغانية (كابول) - "إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسابيع القليلة المقبلة خفض قواتنا إلى أقل من 12 ألفا،
ووفقًا للسناتور جراهام، فقد يعلن ترامب انسحاب القوات من أفغانستان قبل نهاية العام الجاري.
وتواترت أنباء الأسبوع الماضي، تشير إلى أن إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن سحب أكثر من 4000 جندي أمريكي من أفغانستان.
وفي هذا الصدد، قال مسؤولون أمريكيون سابقون وحاليون مطلعون على تطورات الأوضاع إن إدارة ترامب تنوي الإعلان عن سحب القوات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وأضاف المسؤولون أن الانسحاب المقرر من شأنه أن ترك ما بين 8 إلى 9 آلاف جندي في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر سيناتور أمريكي يدعم موقف ترامب بخفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.