روسيا وسوريا تدشنان مناورات بحرية مشتركة في البحر المتوسط

بدأت القوات البحرية الروسية وسلاح البحرية السورية تدريبات مشتركة في البحر المتوسط انطلاقاً من قاعدة "طرطوس" البحرية الروسية على الساحل السوري.

وأوضح مركز القاعدة البحرية الروسية بطرطوس، في بيان صحفي، أن "اختيار ميناء طرطوس ميداناً للتدريبات لم يتم بالصدفة".

ونقل موقع "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء، عن مركز القاعدة القول في البيان إن "قاعدة طرطوس الروسية هي الوسيلة الرئيسية لتزويد قواتنا في سوريا، مما يخلق ضرورة التحسين المستمر لتدريب أطقم السفن ووحدات القوات الساحلية. ولهذا السبب بالذات أصبح الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط منطقة تدريب مشتركة".

ولفت المركز إلى أن المناورات، التي بدأت أمس، تجري بمشاركة السفن الروسية والطائرات من قاعدة "حميميم" الجوية وقوارب الصواريخ وكاسحات الألغام التابعة لقوات البحرية السورية.

وأشار إلى أن "السفن الحربية الروسية قبالة سواحل سوريا تقدم مساهمة كبيرة في مكافحة الإرهاب الدولي".