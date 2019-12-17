مقتل 14 عاملاً في انفجار منجم بالصين

قتل 14 عاملاً في انفجار منجم فحم في جنوب غرب الصين، اليوم الثلاثاء، فيما لا يزال شخصان محاصرين تحت الأرض، وفق السلطات.

ووقع الحادث في ساعة مبكرة الثلاثاء، وهو الأخير في سلسلة من حوادث المناجم في الصين حيث كثيرا ما لا يتم احترام معايير السلامة.

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ولا يزال شخصان محاصرين تحت الأرض بعد الانفجار في منجم غوانغلونغ بمقاطعة آنلونغ في أقليم غويتشو، وفق حكومة الإقليم.

وتم إخراج سبعة عمال بعد الحادث فيما لا تزال عمليات الانقاذ مستمرة، وفق السلطات المحلية.

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ويأتي الحادث بعد أيام على مقتل خمسة من عمال المناجم ومحاصرة 13 تحت الأرض عندما اجتاحت مياه الفيضانات منجماً في أقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وقال التلفزيون الرسمي إن 347 عاملاً كانوا يعملون تحت الأرض في منجم شانموشو للفحم عند وقوع الفيضان السبت.

والشهر الماضي قتل 15 عاملاً على الأقل في انفجار في منجم بإقليم شانجي شمال الصين، نجم عن أنشطة "خالفت القانون والقواعد" وفق أحد المسؤولين.

في اجتماع في نوفمبر أوعز مجلس الدولة الصيني ،الحكومة "بحملة خاصة على مسائل السلامة المتعلقة بالإنتاج" من أجل "زيادة تحسين السلامة في مكان العمل"، وفق وسائل الإعلام الرسمية.