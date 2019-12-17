كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيتنام تأمل أن تتحلى الصين بضبط النفس في بحر الصين الجنوبي في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت فيتنام إنها تأمل في أن تتحلى الصين بضبط النفس في بحر الصين الجنوبي العام المقبل بعد أن قضت سفينة مسح نفطية صينية ومرافقيها أشهر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام فيما وصفته هانوي بانتهاك صارخ لسيادتهان وفقا لرويترز.

ستتولى فيتنام، أقوى منافس في المنطقة لمطالب الصين البحرية الواسعة بشأن الممر المائي المزدحم، الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2020.

وقال نائب وزير الخارجية الفيتنامي نجوين كووك دونج في محاضرة بمعهد دراسات جنوب شرق آسيا في سنغافورة "آمل أن تظهر الصين خلال رئاستنا ضبط النفس والامتناع عن هذه الأنشطة".

واضاف: "ما فعلته الصين هو أمر مقلق للغاية، وهو أيضًا نوع من التهديد ليس فقط لفيتنام ولكن أيضًا للدول الأخرى التي ترى إمكانية التعرض للتهديد في المستقبل".

تشكل مزاعم الصين في بحر الصين الجنوبي مصدرًا للاحتكاك مع أعضاء الآسيان، ماليزيا والفلبين وبروناي وكذلك مع الولايات المتحدة.

لكن يعارض أقرب حلفاء الصين داخل كتلة جنوب شرق آسيا تاريخيًا اتخاذ أقوال أو إجراءات أكثر صرامة ضد الصين، التي تتفاوض مع ذلك على مدونة قواعد سلوك مع دول المنطقة.

وقال الوزير الفيتنامي إنه لم تكن دول الآسيان الأخرى تدعم تصرفات الصين، لكنها لم تحتج بنفس الطريقة.

يمر أكثر من 3 تريليونات دولار سنويًا عبر الممر المائي، الذي يحتوي أيضًا على احتياطيات من النفط والغاز ومناطق صيد تاريخية للدول المجاورة.

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غادرت سفينة المسح النفط الصينية Haiyang Dizhi 8 المنطقة الاقتصادية الممتدة لفيتنام في أواخر أكتوبر بعد أكثر من ثلاثة أشهر هناك. وقالت بكين إنها أجرت مسحا علميا في المياه التي تسيطر عليها الصين.

و في وقت سابق، دعت الصين الجيش الأمريكي إلى الكف عن استعراض عضلاته في بحر الصين الجنوبي وتجنب إضافة "حالات عدم يقين جديدة" بشأن تايوان، خلال محادثات رفيعة المستوى أبرزت التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

جاءت تصريحات وزير الدفاع الصيني ووي فنغه إلى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، التي صرح بها متحدث صيني، بعد أسبوعين فقط من إدانة مسؤول كبير بالبيت الأبيض لـ "التخويف" الصيني في الممر المائي المزدحم.

كما جاءت بعد يوم من اتهام إسبير علنا لبكين "باللجوء بشكل متزايد إلى الإكراه والترهيب لتعزيز أهدافها الاستراتيجية" في المنطقة.

خلال المحادثات المغلقة على هامش اجتماع لوزراء الدفاع في بانكوك، حث وي إسبر على "التوقف عن استعراض العضلات في بحر الصين الجنوبي وعدم إثارة التوتر في بحر الصين الجنوبي وتصعيده".

تطالب الصين تقريبًا بجميع مياه بحر الصين الجنوبي الغنية بالطاقة، حيث أنشأت مواقع استيطانية عسكرية على جزر اصطناعية. ومع ذلك، بروني وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام لديها أيضا مطالبات لأجزاء من البحر.

تتهم الولايات المتحدة الصين بعسكرة بحر الصين الجنوبي ومحاولة تخويف الجيران الآسيويين الذين قد يرغبون في استغلال احتياطيات النفط والغاز التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

تزعج البحرية الأمريكية الصين بانتظام من خلال القيام بما يطلق عليه عمليات "حرية الملاحة" التي تقوم بها سفن قريبة من الجزر التي تحتلها الصين في بحر الصين الجنوبي.

ولدى سؤاله على وجه التحديد عما يرغب وي في أن تفعله الولايات المتحدة بطريقة مختلفة، وعما إذا كان ذلك يشمل وقف حرية الملاحة هذه، قال وو: "نحن (ندعو) الجانب الأمريكي لوقف التدخل في بحر الصين الجنوبي ووقف الاستفزاز العسكري في بحر جنوب الصين."