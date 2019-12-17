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تطوان..العزلة والتهميش تخرجان سكان جماعة بني حرشان للإحتجاج

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أيوب الخياطي 0 تبليغ

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وجه سكان بني حرشان، في إقليم تطوان، أمس الاثنين، أصابع الاتهام إلى المجلس المسير لجماعتهم، بسبب غياب المسالك الطرقية التي تربط المداشر الموجودة على مستوى النفوذ الترابي للجماعة بالمرافق الحيوية.

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ورفع المشاركون خلال وقفة احتجاجية أمام مقر جماعتهم، شعارات تطالب المجلس الجماعي بالتدخل من أجل فك العزلة على الساكنة، التي تعاني في كل فصل شتاء من انسداد المسالك الطرقية، إذ يستحيل عليهم العبور، إلى السوق والمستوصف، أو المؤسسات التعليمية الموجودة في المنطقة.

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وطالب المحتجون من رئيس الجماعة القروية، تحمل مسؤوليته فيما ستؤول إليه أوضاع الساكنة، معتبرين أنهم سيخوضون أشكالا احتجاجية أخرى في حالة تجاهل مطالبهم.   

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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