كان صديق والدها..عون سلطة يغتصب طفلة بتطوان!

فجرت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، فضيحة استغلال جنسي، راحت ضحيتها قاصر لا يتجاوز سنها 14 سنة، والمشتبه فيه عون سلطة برتبة شيخ، في قيادة “أزلا” ضواحي مدينة تطوان.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه، تجمعه علاقة صداقة بوالد الضحية؛ إذ أقنع الضحية بالصعود معه لسيارته قصد إيصالها لمنزلها، قبل اسابيع، وهو ما استجابت له القاصر بحكم علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بوالدها.
وأفادت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه توجه بالضحية نحو مدينة المضيق، استغل انفراده بها وقام باغتصابها وفض بكارتها، ومن ثم عمل على تهديدها بكونه قام بتصوير العملية وسيعمل على نشرها في المواقع الإباحية إذا ما قامت بفضحه.
وقال حسن اقبابو، جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي دخلت على خط هذه القضية، في حديثه مع “اليوم 24″:” إن عون السلطة، اغتصب القاصر بطريقة وحشية، وبعد ذلك عمل على تهديدها”.
وطالب المتحدث ذاته،” فتح تحقيق عاجل من طرف السلطات المختصة من أجل إنصاف الطفلة التي لا تتجاوز 14 سنة “.
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