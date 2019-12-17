هازارد في طريقه للعودة من الإصابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد، بدأ مرحلة التعافي وفي طريقه إلى العودة للملاعب بعد الإصابة التي ألمت به.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هازارد شوهد في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بريال مدريد، أمس الإثنين، لكنه لا يزال بعيدًا عن العودة للتدريبات مع الميرنغي.

وأوضحت الصحيفة، أن تخلص اللاعب الدولي البلجيكي من العكازين والبدء في عمل تدريبات بدنية يعد علامة إيجابية على تعافيه واقترابه من تدعيم صفوف الفريق.

ويأمل ريال مدريد أن يكون هازارد متاحًا لخوض كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية في كانون الثاني/يناير المقبل، على الرغم من صعوبة الأمر.

ومن المتوقع ألا يبدأ هازارد في خوض التدريبات بالملعب حتى بداية عام 2020، وبالنظر إلى أن الريال سيواجه فالنسيا في الثامن من كانون الثاني/يناير، فمن الصعب على النجم البلجيكي المشاركة في السوبر.