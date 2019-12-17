أبو شحادة يلتقي لجنة التضامن الفرنسية مع الشعب الفلسطيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التقى النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، بمشاركة النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، عوفر كسيف، أمس الإثنين، وفد لجنة التضامن الفرنسية مع الشعب الفلسطيني، وقاما بوضع الوفد في صورة الأحداث وتوضيح قراءتهما للمشهد السياسي في إسرائيل وأهمية دور لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني والاستمرار في مساندته.

وقال أبو شحادة: "مستمرون في عملنا أمام الهيئات الدولية والعالمية من أجل رفع قضايانا والنضال من أجلها أيضًا في الجانب السياسي الدولي لتوسيع دائرة الدعم العالمي لمطالبنا كشعب ومجتمع فلسطيني".

وأضاف أنه "قبل انتخابات أو بعد انتخابات، نتحمّل المسؤولية كقيادة لإيصال صوت مجتمعنا وشعبنا إلى كل منصة وهيئة ممكنة، حتى نفعّل الضغط اللازم من أجل حماية حقوق أهلنا".