"الخليج" تتحدث عن «صفقة القرن» التي شغلت الفلسطينيين والعرب والعالم

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، "«صفقة القرن» التي شغلت الفلسطينيين والعرب والعالم، منذ دخول دونالد ترامب البيت الأبيض، ظلت تنتظر فوز بنيامين نتنياهو بالانتخابات «الإسرائيلية» لإعلانها، لكن بما أن نتنياهو لم يفز في الجولتين الانتخابيتين الأخيرتين، فإن «الصفقة» تأجل إعلانها حتى مارس/آذار المقبل، وهو موعد الجولة الثالثة للانتخابات، لعل نتنياهو يفوز ويحصل على الجائزة، باعتبار أنها مصممة له، وتخدم أهدافه ومخططاته".



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء "المؤسف أن كل الجهود التي بذلت منذ تم الإعلان عن «الصفقة»، والجولات الماراثونية التي قام بها جاريد كوشنر للترويج لها والحصول على الدعم المطلوب لتمريرها، ذهبت هباء، وخف الحماس لها، كما لم يعد أربابها يجهدون أنفسهم لتسويقها، وكأنهم قطعوا الأمل بإمكانية نجاحها حتى ولو فاز نتنياهو وعاد على رأس الحكومة «الإسرائيلية» متوجاً".

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وتابعت "عندما قال البعض، وبينهم عدد من الخبراء والصحفيين الأمريكيين إن الصفقة «ولدت ميتة»، فلأن هؤلاء يعرفون تماماً أن نجاح أي مبادرة بحاجة إلى فهم القضية والإلمام بكل ظروفها السياسية والتاريخية، مع شرط عدم الانحياز، والتزام القانون الدولي. لكن بما أن «الصفقة» لفها الغموض من الأساس، وظلت مضامينها طي الكتمان، باستثناء ما كان يتسرب من تفاصيل عنها، إضافة إلى خطوات سياسية ميدانية عمدت إدارة ترامب إلى اتخاذها، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة ل«إسرائيل» ونقل السفارة الأمريكية إليها، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واعتبار المستوطنات لا تتناقض مع القانون الدولي، ووقف دعم وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، كل هذه الخطوات جعلت «صفقة القرن» لا لزوم لها، لأن ما يتم فرضه على الأرض هو البديل عن «الصفقة» أو أي مبادرة أخرى".

وشددت الصحيفة "ثم إن «الصفقة» كانت تحمل في طياتها كل أسباب فشلها، لأنها أخذت وجهة النظر «الإسرائيلية» فقط في الاعتبار، وتجاهلت الطرف الآخر المعني وهو الشعب الفلسطيني. وما أثار الشكوك والريبة حول مضمونها وأهدافها أن واضعيها هم من اليهود الصهاينة، الذين يؤيدون اليمين «الإسرائيلي» المتطرف داعمي التوسع والاستيطان مثل السفير الأمريكي في الكيان ديفيد فريدمان، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وكوشنر صهر الرئيس ترامب.

ومضات "وبما أن «إسرائيل» والولايات المتحدة تعملان على تثبيت الأمر الواقع ميدانياً، من دون اكتراث لأي رد فعل فلسطيني أو عربي أو عالمي، أو ما إذا كان ذلك يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية أم لا، فلا حاجة بعد ذلك ل«صفقة القرن»، ولا حاجة لانتظار نجاح نتنياهو في انتخابات مارس/آذار، لأن «الصفقة» يتم تنفيذ فصولها يوماً بيوم، من خلال عمليات تهويد المدن والمقدسات، ومصادرة الأرض لبناء المزيد من المستوطنات، وإجراءات الضم وهدم المنازل وغيرها من الخطوات لجعل قيام الدولة الفلسطينية أمراً مستحيلاً".