استشهاد وإصابة 16 شخصا بانفجار لغم حوثي في الجوف

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

سقط 16 قتيلاً وجريحاً إثر انفجار لغم أرضي حوثي، بسيارة هايلوكس، أثناء مرورها من أحد الطرق شرق مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



وقالت مصادر محلية، إن لغما أرضيا، من ما زرعته المليشيات الحوثية، انفجر بسيارة هايلوكس في منطقة قيسيين على طريق اليتمه الحزم شرق مديرية خب والشعف أثناء مرورها من الطريق.

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وأوضحت المصادر، أن إنفجار اللغم أدى إلى سقوط 3 قتلى و 13 جريح كانوا على متن السيارة، بالإضافة إلى تدمير كلي للسيارة ، حيث تم نقل الجرحى إلى مستشفى الهيئة بمأرب.

ولفتت المصادر إلى أن الألغام الأرضية في اليمن تسببت في سقوط ضحايا بالعشرات في مختلف مناطق المحافظة، فيما تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية من زراعة الألغام والعبوات الناسفة وبشكل عشوائي على الطرق والممرات ومزارع المواطنين.