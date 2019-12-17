صحيفة: التسامح قيمة متجذّرة عبر تاريخ الإمارات وثقافتها منذ القدم

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أكدت صحيفة خليجية، أن التسامح قيمة متجذّرة، عبر تاريخ الإمارات وثقافتها منذ القدم، وحمل الرسالة، والعمل من أجلها ماضٍ قُدماً، على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقالت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء 2019 يشارف على الوداع، لكن ما زرعه باقٍ إلى الأبد، نهج كل عام وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، أكد أن وثيقة الأخوّة الإنسانية التي تعد أهم مبادرات "عام التسامح"، تمثل أساساً صلباً ومرجعيةً رئيسةً للعمل خلال السنوات المقبلة من أجل بناء أركان التعايش بين الشعوب المختلفة.

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وأشارت إلى أنه من أبوظبي، أرض زايد الخير وخليفة السلام، تم تعميم ونشر مبادئ الوثيقة في 194 دولة، خدمة للبشرية، ورفضاً لصور الكراهية والعنف وضيوف البلاد من البرلمانات الإقليمية والدولية، تبلغوا بأن قيم السلام، والخير، والتعاون، والتعايش ثابتة، لن تتغير.

وأضافت الإنسان أولاً، ليس شعاراً يتردد في الإمارات، وإنما واقع أصيل يتجسد يوماً بعد آخر في الداخل وإلى العالم، بنشر التسامح والاعتدال والوسطية، ودعم التنمية بجسور التواصل مع الشعوب على قاعدة الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.

وقالت في الختام عام التسامح، يبقى بداية طريق حلم مفتوح أوله " بيت العائلة الإبراهيمية"، جامعاً الكنيسة والمسجد والمعبد، لكنّ حدوده مختلف الأديان والمناطق والمجتمعات، على قاعدة الاحترام ونبذ التعصب وخلق بيئة تعايش تحت سقف واحد.