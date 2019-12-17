إضراب مفتوح لبائعي القات في ذمار بسبب ابتزاز المليشيا

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

فرضت مليشيات الحوثي الانقلابية جبايات مالية وضرائب على بائعي شجرة القات في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.



وأعلن بائعو القات دخولهم في الإضراب الشامل عن البيع في أسواق المدينة لليوم الثاني على التوالي.

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وأكد بائعو القات أن مليشيا الحوثي فرضت مؤخرًا مبالغ مالية باهظة تحت مسمى ضرائب القات بصورة غير قانونية تفوق قدرتهم في دخل الفرد حيث تفرض المليشيات مبلغ 7 الف ريال في كل أسواق المدينة

وفي بداية ديسمبر استحدثت مليشيات الحوثي في ذمار ما اسمته وحدتي ضريبتا القات والعقارات يشرف على أعمالها القيادي الحوثي عباس العمدي المعين وكيل المحافظة للشؤون الإدارية

في حين استحدثت مليشيات الحوثي نقطتين في خط سنبان و رداع حيث تحتجز بائعي القات أثناء سفرهم لمحافظتي مارب وحضرموت وتفرض مبالغ مالية كبيرة