شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسير 13 شاحنة إغاثية إلى اليمن والان نبدء بالتفاصيل
عبرت منفذ الوديعة الحدودي 13 شاحنة إغاثية في الفترة من 14 ديسمبر 2019م إلى 17 ديسمبر2019م تحمل 26,633 كرتونًا من التمور تزن 213 طنًا و64 كيلو غرام، و150 سلة غذائية تزن 11 طنًا و100 كيلو غرام، و43 طنًا و 800 كيلو غرام من المواد الإيوائية تحتوي على 365 خيمة، تستهدف محافظات " مأرب، الضالع، عدن، سيئون، الحزم " بالجمهورية اليمنية.
وتأتي هذه المعونات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لأهالي المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين
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