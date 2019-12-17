قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، على الرئيس السابق، برويز مشرف، بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى". وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن "محكمة خاصة، شكلت لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، أصدرت حكما بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى". وأضافت، أن "المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور"، بحسب "سبوتنك".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان.. الحكم بالإعدام على الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة 'الخيانة العظمى' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.