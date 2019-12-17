علاوي مستذكرا فوز قائمته بانتخابات 2010: مازال العراق يدفع ثمن عدم احترام الدستور

اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الثلاثاء، ان العراق مايزال يدفع ثمن وتداعيات عدم احترام الدستور والالتفاف على حق القائمة العراقية الفائزة في انتخابات عام ٢٠١٠.‬

وقال علاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "مايزال العراق يدفع ثمن وتداعيات عدم احترام الدستور والالتفاف على حق القائمة العراقية الفائزة في انتخابات عام ٢٠١٠".

واضاف ان "‫الوقت لاينتظر مصلحة العراق وشعبه في خطر، وهذا أهم من الالتفات الى المصالح الجهوية الضيقة أو الإنشغال بمن هو الأكبر والأصغر"، مشيرا الى ان "الحكمة والحلم والتجربة مطلوبة الان".