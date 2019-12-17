اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الثلاثاء، ان العراق مايزال يدفع ثمن وتداعيات عدم احترام الدستور والالتفاف على حق القائمة العراقية الفائزة في انتخابات عام ٢٠١٠.
وقال علاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "مايزال العراق يدفع ثمن وتداعيات عدم احترام الدستور والالتفاف على حق القائمة العراقية الفائزة في انتخابات عام ٢٠١٠".
واضاف ان "الوقت لاينتظر مصلحة العراق وشعبه في خطر، وهذا أهم من الالتفات الى المصالح الجهوية الضيقة أو الإنشغال بمن هو الأكبر والأصغر"، مشيرا الى ان "الحكمة والحلم والتجربة مطلوبة الان".
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي مستذكرا فوز قائمته بانتخابات 2010: مازال العراق يدفع ثمن عدم احترام الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.