القبض على ثلاثة مروجين ومتعاطين للمخدرات في أيسر الموصل

وقال إعلام الوزارة، إن "مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد المتابعة المستمرة، ألقت القبض على ثلاثة متهمين من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وضبط بحوزتهم ٨ غرام من مادة الكرستال مع امبولات زجاجية تستخدم للتعاطي".وأضاف إعلام الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات العراقي".

يذكر أن الأجهزة الأمنية تلقي القبض بين الحين والآخر، على متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة في مناطق مختلفة من البلاد.