جونسون يعتزم استغلال أغلبيته البرلمانية لحسم "بريكست"

قالت قناة (آي.تي.في) إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيستخدم الأغلبية التي حصل عليها في البرلمان لسن القوانين اللازمة لتنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في موعد أقصاه نهاية 2020.



وكان المتحدث باسم جونسون قد قال في وقت سابق إن القوانين اللازمة لتنفيذ البريكست ستُعرض على البرلمان الجمعة المقبلة.

ومن المتوقع أن تعيد الحكومة مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان، الجمعة، وفي وجود الأغلبية الكبيرة لحزب المحافظين من المتوقع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون بحلول الموعد.

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وعقب نشر هذا التقرير انخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.5% في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء وسجل خلال إحدى مراحل التعامل 1.3236 دولار.

وتعهد جونسون بالوفاء بالوعود التي كسب الحزب الانتخابات نتيجة لها، وتتمثل في إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن وزيادة تمويل هيئة الصحة الوطنية التي تديرها البلاد.





وبعد أن حصل حزب المحافظين على أغلبية كبيرة في الانتخابات التي أجريت الخميس الماضي سيسعى جونسون للإسراع بموافقة البرلمان على الانسحاب من التكتل الأوروبي ثم يبدأ في تخصيص أموال للصحة والتعليم والشرطة.

وأعلن رئيس الوزراء الذي حصل حزبه على أصوات كثير من المؤيدين التقليديين لحزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، في شمال ووسط إنجلترا أنه سيقود "حكومة الشعب" وأنه سيكون عند حسن ظن الناخبين وذلك بأن ينجز الخروج من الاتحاد الأوروبي.