القبض على شاب في أمريكا أراد الانضمام لداعش عبر تركيا

قال الادعاء الاتحادي الأمريكي إن شابا من كونيتيكت اعتُقل لدى محاولته الوصول إلى سفينة ليسافر إلى الشرق الأوسط عبر تركيا للمشاركة في القتال ضمن صفوف داعش الإرهابي.

وأكد الأدعاء الاتحادي في كونيتيكت أمس الإثنين أنه اعتقل أحمد خليل الشاذلي (22 عاما) يوم الأحد بتهمة محاولة الانضمام للتنظيم الإرهابي وتقديم دعم له.

وقال مخبر حكومي إن الشاذلي قرر عدم السفر جوا الأسبوع الماضي لأنه كان يخشى توقيفه في المطار.

Advertisements

وسلم الشاذلي مخبرا حكوميا آخر 500 دولار يوم السبت مقابل نقله على متن زورق صيد إلى سفينة حاويات متجهة إلى تركيا.

ويُواجه الشاذلي عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما، وأمر قاض اتحادي أمس بحبسه وعدم خروجه بكفالة.



وبايع الشاذلي في حضور مخبرين حكوميين التنظيم وقال إنه يتمنى أن "تحترق" الولايات المتحدة.



وتشير وثائق المحكمة إلى أن الشاذلي اعتُقل في مرسى يخوت في ستونينجتون بولاية كونيتيكت لدى اقترابه من شخص أعتقد أنه قائد زورق صيد.



ووفقا لبرنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن، فقد وُجهت اتهامات إلى 200 شخص في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم مرتبطة بتنظيم داعش، وأقر 147 بالذنب أو ثبتت إدانتهم حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

