تحقيق تلفزيوني يكشف أسرار قضية التبغ الجديد في السعودية ويبرئ الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد تحقيق تلفزيوني بثته قناة ”روتانا خليجية“ السعودية، مساء الاثنين، أن الإمارات بريئة بشكل كامل ورسمي من الاتهامات الأخيرة الملفقة ضدها بالوقوف خلف تصدير تبغ مغشوش للسعودية، وأن شكاوى المدخنين السعوديين الأخيرة من التبغ الجديد في الأسواق صحيحة بالفعل.



القناة التلفزيونية الخاصة عرضت التحقيق في برنامجها الأسبوعي ”في الصورة“ بهدف كشف أسرار القضية التي تشغل السعوديين رسميًا وشعبيًا، حيث حاور مقدم البرنامج الإعلامي عبدالله المديفر، العديد من الجهات والشخصيات الرسمية والخاصة المرتبطة بقضية التبغ الجديد.

وكشف محافظ هيئة الزكاة والدخل، سهيل أبانمي، ومحافظ هيئة الجمارك، أحمد الحقباني، أن ثلاث دول تتصدر قائمة مصدري التبغ الموجود في أسواق المملكة، وهي ألمانيا وتركيا وسويسرا، وأن ماركات التبغ الشهيرة والرئيسية في البلاد لا تصنع في الإمارات.

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كما وجهت اتهامات في الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكون علب السجائر الجديدة الموجود في أسواق المملكة قد تم تصنيعها في منطقة ”جبل علي“ الحرة في الإمارات، قبل أن تتكشف هوية كثير ممن يقفون خلف تلك الاتهامات بكونهم غير سعوديين، عندما اتسعت الدعوة لمقاطعة كل المنتجات الإماراتية، واتضح أنها حملة بدوافع سياسية تقف خلفها دول تناصب تحالف الرياض وأبوظبي العداء.

وقال محافظ الجمارك الحقباني، إن الكود الذي يوجد على علب السجائر ويبدأ بالرقم ”629“ لا يعني أن الدخان مصنّع في منطقة جبل علي الحرة كما أشاع ذلك بعض المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الكود إجراء تنظيمي يتعلق بالتسويق وإجراءات التراخيص ولا يرتبط ببلد المنشأ.

وبدأ المديفر تحقيقه الصحفي بمحاورة رئيس هيئة الغذاء والدواء، هشام الجضعي، الذي كشف دوافع المملكة في إلزام الشركات المصنعة للتبغ المورد للسعودية، بعبوات تغليف جديدة ترافق معها الجدل الدائر حول كون التغيير يشمل محتوى السجائر وأنه مغشوش.

وقال الحضعي إن الشكاوى الكثيرة من المدخنين تعني أن هناك تغييرًا بالفعل على الرغم من أن الفحوصات التي أجرتها هيئته أثبتت أن السجائر الجديدة تتضمن المحتوى ذاته للسجائر القديمة قبل تعديل الغلاف، لكنه أقر بإمكانية تغيير النكهات وجزء من محتويات التبغ، غير المواد الشائعة التي يتم التأكد منها كالقطران ونسبة الرطوبة