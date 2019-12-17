قيومجيان: آلام الناس ووجعهم أهمّ مني كشخص وأتحمل الافتراء من أجل بسمة طفل

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "آلام الناس ووجعهم أهمّ مني كشخص وأتحمل الافتراء عليّ من أجل بسمة طفل"، مؤكدا ان "ضميري مرتاح كمسؤول لأني أعيش معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وجمعيات الرعاية،وأقوم بكل ما باستطاعتي لاستمرار عمل ​الكفاءات​ وغيرها وهم يعلمون ما أقوم به يومياً وأن مستحقاتهم في طريقها اليهم".

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