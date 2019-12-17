النشرة: المدارس الرسمية والخاصة في مدينة صيدا اقفلت ابوابها

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​المدارس الرسمية​ والخاصة في المدينة اقفلت ابوابها بسبب التطورات التي جرت في المدينة ليلا لجهة اعتداء مجموعة من الشبان الملثمين على خيم ​المحتجين​ عند "تقاطع ايليا" وما اعقبها من دعوة الى الاضراب العام، في وقت ما تزال الطريق عند "تقاطع ايليا" مقفلة مع بقاء المحتجين.

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