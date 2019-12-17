التحكم المروري: معالجة الزيوت على طريق المنصورية باتجاه المكلس ويُعمل على تسهيل السير

ذكرت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي أنّه "تمّت معالجة الزيوت على طريق المنصورية باتجاه المكلس، ودراج من مفرزة سير الجديدة يَعمل على تسهيل السير في المكان".
وكانت قد طلبت الغرفة من السائقين، منذ بعض الوقت، توخّي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرّب زيوت على طريق المنصورية باتجاه المكلس.
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