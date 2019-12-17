التحكم المروري: معالجة الزيوت على طريق المنصورية باتجاه المكلس ويُعمل على تسهيل السير

ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي أنّه "تمّت معالجة الزيوت على طريق ​المنصورية​ باتجاه ​المكلس​، ودراج من مفرزة سير ​الجديدة​ يَعمل على تسهيل السير في المكان".

وكانت قد طلبت الغرفة من السائقين، منذ بعض الوقت، توخّي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرّب زيوت على طريق المنصورية باتجاه المكلس.