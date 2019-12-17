مقتل 14 عاملا نتيجة انفجار منجم فحم في جنوب غرب الصين

أعلنت السلطات ​الصين​ية "مقتل 14 عاملًا في ​انفجار​ منجم فحم في غوانغلونغ بإقليم غويتشو جنوب غربي الصين، فيما لا يزال شخصان محاصرين تحت الأرض"، موضحةً أنّه "تمّ إخراج سبعة عمال بعد الحادث، فيما لا تزال عمليّات الإنقاذ مستمرّة".

ويأتي الحادث بعد أيام على مقتل خمسة من عمال المناجم ومحاصرة 13 آخرين تحت الأرض، عندما اجتاحت مياه ​الفيضانات​ منجمًا في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين. والشهر الماضي أيضًا، قُتل 15 عاملًا على الأقل في انفجار في منجم بإقليم شانجي شمال الصين، نجم عن أنشطة "خالفت القانون والقواعد" وفق أحد المسؤولين.