النشرة: تحطيم جزء من خيمة الحراك في النبطية

افادت معلومات لـ "​الخليج 365​" عن تحطيم جزء من خيمة الحراك في ​النبطية​ من قبل بعض الشبان.

وفي التفاصيل اقدم مجهولون بعيد منتصف ليل الاثنين -الثلاثاء على تحطيم خيمة حراك النبطية المنصوبة في الشارع امام سراي النبطية.

وفي بيان له اكد حراك النبطية انه "في ظل ما يحدث في وطننا العزيز وبعد ان شتم احد الأشخاص المسمى بسامر الصيداوي بعض المسؤولين اللبنانيين وأهل البيت عليهم السلام عمد البعض الى تكسير خيمة النبطية تعبيرا عن غضبهم لما حصل"، مشددين على ان "اي إهانة او شتم لأي مسؤول هو مرفوض ومدان فكيف إذا كان الشتم موجها لأهل البيت عليهم السلام الذين هم أئمتنا وقادتنا وطريقنا الى الله".