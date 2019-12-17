مروحية عسكرية بريطانية حلقت بمهمة استطلاعية فوق البلوك رقم 9 بجنوب لبنان

ذكر حساب "INTELsky" المتخصّص بمراقبة التحركات الجوية في الشرق الأوسط والبحر المتوسط، على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "​مروحية​ عسكرية بريطانية متعدّدة الأغراض دخلت الأجواء اللبنانية وحلّقت في مهمّة استطلاعية على حقول الغاز اللبنانية، البلوك رقم 9 ب​جنوب لبنان​، وهبطت في مقرّ قيادة قوات "اليونيفيل" في ​الناقورة​".

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