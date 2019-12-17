هدم منزل بالعيسوية و25 بسطة بجنين واعتقالات بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، في جنين تم هدم 25 بسطة لبيع الخضار والفواكه والأدوات المنزلية، وذلك في الوقت الذي واصلت قوات الاحتلال الاقتحامات والاعتقالات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية.

في القدس، اقتحمت قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة وآليات الاحتلال بلدة العيسوية، وفرضت طوقا عسكريا محكما في محيط المنزل، الذي يعود للمقدسي حاتم حسين أبو ريالة وشرعت بهدم الطابق الثاني.

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة، أن هذه المرة الثالثة التي تقدم بلدية الاحتلال فيها على هدم المنزل ولم تسمح بإصدار التراخيص اللازمة له.

وأوضح أن الجرافات هدمت الطابق الثاني من منزل قيد الإنشاء بمساحة 180م، علما أن المبنى يتكون من طابقين الطابق الأول مأهول بالسكان فيما الطابق الثاني قيد الإنشاء.

وتواصلت عمليات الهدم في شمال الضفة الغربية، أقدمت قوات الاحتلال في ساعات الليل المتأخرة على عملية هدم واسعة طالت بسطات على شارع الناصرة قرب معبر الجلمة شمال جنين.

وقال شهود عيان إن جرافة عسكرية ودوريات للاحتلال انطلقت من معبر الجلمة وهدمت 25 بسطة لبيع الخضار والفواكه والأدوات المنزلية ومواد أخرى يعتاش منها مواطنون على شارع الناصرة في الطريق لمعبر الجلمة.

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وتبعد البسطات مئات الأمتار عن المعبر وليست قريبة منه بشكل مباشر، في حين أنها ليست المرة الأولى التي يتم هدمها فيها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد ناظم أبو فرحة خلال تواجده قرب مدخل جنين القريب من معبر الجلمة ونقلوه إلى جهة مجهولة. وأتت عملية الاعتقال بعد وقت قصير من إتمام عملية هدم عشرات بسطات الخضار في المنطقة.

إلى ذلك، استدعت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، لمقابلة مخابراتها.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال سلمت محمد عماد العمور بلاغا لمقابلة المخابرات الإسرائيلية بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في تقوع وعبثت بمحتوياته، تعود للمواطنين: معتز عزات العمور، وخضر عبد الله العمور، وسمير محمد العمور، ورأفت محمود العمور، دون أن تعتقل أحدا من المواطنين.