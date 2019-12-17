الدوري الإيطالي يسعى لمكافحة العنصرية عبر "التعرف على وجوه" المشجعين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أمس الإثنين، اعتزامه العمل على تطوير برنامج يستند إلى تقنية التعرف على الوجوه، من أجل ردع "المشجعين العنصريين".

وجاء ذلك بإعلان صادر عن الرئيس التنفيذي للدوري، لويجي دي، والذي أوضح أن تطوير هذه التقنية من شأنه الحد من الهتافات العنصرية التي اجتاحت الملاعب الإيطالية بشكل هائل الموسم الأخير.

وقال دي سيرفو اليوم أثناء كشفه عن مبادرات مناهضة للعنصرية: "نعمل على برنامج التعرف على الوجه لاستخدامه داخل الملاعب ... ما زلنا ننتظر إذنا من سلطات الخصوصية، لكن يجب أن نكون قادرين على الحصول على ذلك بمساعدة الحكومة ... بمجرد توفر هذه الصور، سيتعين على الأندية التدخل مباشرة"

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ووُجهت هتافات عنصرية للاعبين السود بشكل خاص، مثل روميلو لوكاكو، وفرانك كيسي، ودالبرت هنريكي، ورونالدو فييرا، وكاليدو كوليبالي، وماريو بالوتيلي، لكن البوسني ميرالم بيانيتش، تلقى حصته أيضا من هذه الهتافات المسيئة.

كما رشحت الرابطة لاعبا واحدا من كل 20 ناديًا للانضمام إلى فريق مناهض للعنصرية.

وقال دي سيرفو في إشارة الى المعركة ضد الشغب في الملاعب الإنجليزية في الثمانينيات من القرن الماضي "سنفعل خلال عامين ما فعلته (رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت) تاتشر في عشرة أعوام".