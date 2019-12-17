البنك المركزي البريطاني: نظامنا المالي قادر على تحمّل الصدمات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر بنك إنجلترا، أي البنك المركزي البريطاني، أمس الإثنين، تقريرا يُشير إلى أن البلاد قادرة على تحمّل اضطرابات كبيرة وصدمات في الأسواق المالية.

وجاء التقرير الذي لخّص مجموعة من التقارير والدراسات، في وقت تترقب به بريطانيا تنفيذ خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بموعدها القادم، في 31 كانون الثاني/ يناير، كما تعهد في السابق، رئيس الوزراء الحالي، والذي اكتسح في آخر انتخابات، بوريس جونسون.

وقال البنك إن بريطانيا قادرة على تحمّل ضربات بريكست للقطاع المالي، أو حماية نفسها من تدهور جراء حروب التجارة العالمية.

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وقال البنك المركزي إنه وجد أن بنوك البلاد قوية بما يكفي لتحمل الركود العالمي العميق والاضطراب في السوق.

وقال معدو "تقرير الاستقرار المالي" الصادر عن البنك إن "جوهر النظام المالي في المملكة المتحدة - بما في ذلك البنوك والتجار وشركات التأمين - يتميز بالقدرة على التحمل والاستعداد لمجموعة واسعة من الصدمات الاقتصادية والمالية في المملكة المتحدة التي يمكن أن ترتبط بأسوأ حالة اضطراب في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وتعني الانتخابات العامة التي أجريت الأسبوع الماضي، والتي فاز جونسون وحزبه المحافظ بالأغلبية، أن بريكست اكتمل تقريبًا.