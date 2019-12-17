جريحان في جريمتي طعن وإطلاق نار في الجليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان في جريمتي طعن وإطلاق نار بقريتي كابول وكفر مندا في الجليل، حيث وصفت جراهما بالمتوسطة.

وجاء في التفاصيل، أصيب شاب (22 عاما)، من قرية نحف فجر اليوم الثلاثاء، بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء عملية طعن في القسم العلوي من جسده، حيث وصفت جراحه بالمتوسطة والمستقرة، إذ نقل إلى مستشفى نهارية للعلاج.

إلى ذلك، تنظر المحكمة صباح اليوم بطلب الشرطة تمديد اعتقال مشتبهين (19 و50 عاما) من قرية نحف تنسب لهما شبهات الضلوع في جريمة الطعن.

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وفي قرية كابول، أصيب شاب (25 عاما) من سكان كفر مندا بجروح متوسطة بالقسم العلوي من جسه، وذلك جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، حيث نقل إلى مستشفى نهارية لاستكمال العلاج.

وشرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة دون التبليغ عن تنفيذ اعتقالات أو الإعلان عن أسباب وخلفية إطلاق النار.