حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبقى البلاد تحت تأثير مرتفع جوي ضخم يحمل معه المزيد من الاستقرار مع بقاء الجو باردا نسبيا في الظل ودافئا تحت أشعة الشمس.

اليوم الثلاثاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد بشكل لافت خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويسود طقس صاف ومستقر تماما في كافة المناطق، وتكون الأجواء باردة نسبيا نهارا في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات الليل يسود طقس بارد في كافة المناطق خصوصا في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة في يوم الخميس، ويسود طقس صافٍ ومستقر تماما في كافة المناطق، وتكون الأجواء في ساعات النهار مائلة للبرودة قليلا في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية.

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وفي ساعات الليل يسود طقس بارد نسبيا إلى بارد في كافة المناطق خصوصا في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة وتنشط أحيانا.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر تماما في كافة المناطق، وتكون الأجواء في ساعات النهار معتدلة نسبياً خصوصاً في المناطق المنخفضة والساحلية.

وفي ساعات الليل يسود طقس بارد نسبيا في كافة المناطق خصوصا في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

في يوم السبت، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر تماما في كافة المناطق، وتكون الأجواء في ساعات النهار معتدلة نسبيا خصوصا في المناطق المنخفضة والساحلية.

وفي ساعات الليل يسود طقس بارد نسبيا في كافة المناطق خصوصا في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.