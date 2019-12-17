شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تجدد القصف على مواقع المشتركة في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران خروقاتها للهدنة الأممية واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال الجاح مستخدمة الأسلحة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف ومتواصل.. Advertisements المصادر أشارت إلى قيام قناصة المليشيات بإطلاق النار على مواقع القوات المشتركة جنوب البلدة ، مستخدمة الأسلحة القناصة وأسلحة معدلات البيكا ، واستمرت لساعات طويلة. وأكدت المصادر معاودة عناصر المليشيات الحوثية استهداف مواقع القوات المشتركة في الأطراف الجنوبية من منطقة الجاح بقذائف RBG خلال ساعات المساء. وتأتي خروقات وانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية ، والتي ترتكبها المليشيات في إطار تصعيدها العسكري الخطير بشكل يومي على مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء ، وفي تحدٍّ منها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة تسعى المليشيات للقضاء على الجهود الأممية لإحلال عملية السلام في الحديدة.

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