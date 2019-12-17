شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وجرح 16 حوثيا جنوب الحديدة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 أفادت مصادر عن مصرع 6 من مسلحي مليشيات الحوثي وإصابة 10 آخرين ، جنوب الحديدة في الساحل الغربي لليمن.

وأضافت المصادر أن مسلحو المليشيا لقوا مصرعهم خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها مليشيات الحوثي على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة. Advertisements وأكدت المصادر عن وصول جثث ستة قتلى من عناصر الحوثي وخمسة جرحى إلى مشافي في صنعاء.. مصادر أخرى قالت أن خمسة جرحى من عناصر مليشيات الحوثي وصلوا إلى أحد مستشفيات الحديدة، ووصفت إصابتهم بالخطيرة. يشار إلى أن مليشيات الحوثي تكبدت في الأيام الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى جراء تصدي القوات المشتركة لهجمات الحوثيين جنوب الحديدة.

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