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قوات الجيش اليمني تحب تسللا للمليشيا في خب والشعف بالجوف

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء،  من إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف.

 

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، عن رئيس عمليات حرس الحدود العميد هادي حمران الجعيدي قوله إن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبل “قشعان”.

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وأكد أن قوات الجيش، أحبطت محاولة المليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار بعد تكبدها خسائر في صفوفها.

 

 وأكد الجعيدي أن المليشيا تعيش في حالة تقهقر مستمر، في مختلف جبهات المحافظ

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