- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمني تحب تسللا للمليشيا في خب والشعف بالجوف والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف.
ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، عن رئيس عمليات حرس الحدود العميد هادي حمران الجعيدي قوله إن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبل “قشعان”.
وأكد أن قوات الجيش، أحبطت محاولة المليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار بعد تكبدها خسائر في صفوفها.
وأكد الجعيدي أن المليشيا تعيش في حالة تقهقر مستمر، في مختلف جبهات المحافظ
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش اليمني تحب تسللا للمليشيا في خب والشعف بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.