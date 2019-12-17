إب.. رعب في أوساط السكان بعد وفاة ثاني حالة بأنفلونزا الخنازير

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

قالت مصادر طبية إن محافظة إب سجلت، أمس الاثنين 16 ديسمبر 2019، ثاني حالة وفاة بانفلونزا الخنازير بعد يوم من وفاة مواطن بذات الوباء.



وذكرت المصادر أن مواطنًا ثانيًا توفي بأحد مستشفيات مدينة إب متأثرًا بإصابته بوباء يعتقد أنه "انفلونزا الخنازير" بعد يوم من وفاة مواطن بذات الوباء.

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ولفتت المصادر إلى أن الشاب محمد قايد محسن، توفي أمس الأحد، في أحد المستشفيات الأهلية، بعد أيام من إصابته بإنفلونزا الخنازير «H1N1».

وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية أنه تم تسجيل 39 حالة منها 8 وفيات و31 حالة اشتباه إصابة بفيروس انفلونزا الخنازيز «H1N1» بالعاصمة صنعاء خلال ثمانية أيام.

ويعد (انفلونزا الخنازير) أحد أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها فيروسات انفلونزا تنتمي إلى أسرة أورثوميكسوفيريداي (Orthomyxoviridae).