المليشيا تهدد بسحب العملة الجديدة من البنوك والتجار

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

هددت مليشيات الحوثي الانقلابية البنوك ومحلات الصرافة وكبار التجار بمصادر ما لديهم من العملة الجديدة إن لم يتم التخلص منها خلال ثلاثين يوماً.



وعقدت اللجنة الاقتصادية الحوثية اجتماعاً طارئاً مع كبار التجار والصرافين الفاعلين في السوق المحلي، بحجة معالجة أوضاع سوق الصرف والذي تشهد فيه العملة الوطنية تدهوراً كبيراً.

وذكرت مصادر مصرفية، أن الاجتماع أسفر عن اتفاق للجنة مع التجار والصرافين على تهدئة السوق واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين والمضاربين بالعملة.

Advertisements

وحسب المصادر فإن الاجتماع أقر منح التجار وشركات الصرافة وجميع المواطنين مهلة 30 يوماً للتخلص من العملات الجديدة والمطبوعة مؤخراً من قبل حكومة هادي واستبدالها بالعملة القديمة.

وشددت اللجنة الاقتصادية الحوثية على كبار شركات الصرافة والتجار بالعمل على تهدئة السوق والابتعاد عن أعمال المضاربة والتلاعب بأسعار العملات الأجنبية.

وذكرت لجنة الحوثي الاقتصادية أنها ستتعامل مع الطبعة الجديدة من العملة المحلية بحكم معاملة المزور، وستصادر أي مبلغ وجد بحوزة أي بنك أو صراف أو تاجر أو مواطن، ولن يستثنى من ذلك المواطنون في الشوارع