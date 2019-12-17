شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تتسبب في غرق شوارع وأحياء بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهدت مناطق متفرقة من الكويت، أمس الاثنين، هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق عدد من الشوارع والأحياء.

وضربت الكويت منذ الأحد الماضي، عاصفة قوية مصحوبة بأمطار ورياح شديدة، أدت إلى تشكل سيول من مياه المطر، في وقت استنفرت فيه الجهات المعنية وأعلنت جاهزيتها للتدخل الفوري لمواجهة العاصفة.

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واضطرت فرق الطوارئ في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق للتدخل بعدما فشلت شبكة تصريف مياه الأمطار في بعض المناطق باستيعاب كميات المياه.

إلى ذلك نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الأمطار الغزيرة وتداعياتها، وأفادت وسائل إعلام بأن فرق الطوارئ التابعة لوزارة الكهرباء والماء الخليج 365 التعامل مع البلاغات عن الأعطال الطارئة بسبب الأمطار.